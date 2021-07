La Squadra Mobile arresta 30enne per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope

Tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne

Crotone,

venerdì 02 Luglio 2021.

Nella mattinata del 30 giugno 2021, personale della Squadra Mobile, congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale di Siderno (RC) e di due Unità Cinofile della Questura di Reggio Calabria, nell’ambito del piano d’azione nazionale e transnazionale denominato “Focus ‘Ndrangheta”, all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne, indagato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

In particolare a seguito di perquisizione locale presso l’abitazione del soggetto veniva rinvenuto, nella vegetazione circostante l’immobile, un contenitore di vetro con all’interno una busta di cellophane trasparente contenente sostanza erbosa riconducibile a sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Ulteriori ricerche permettevano di rinvenire, sotterrato in un terreno attiguo all’abitazione, un secchio in plastica di colore bianco con all’interno una busta da spazzatura di colore nero contenente medesima sostanza erbosa, il tutto per un peso complessivo di circa gr. 1.100 di marijuana.

Al termine delle incombenze di rito il soggetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, tempestivamente informata, è stato associato presso la casa circondariale di Crotone.

