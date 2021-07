L’Ucraina e il conto aperto con gli inglesi: 9 anni dopo cancellare il “gol-non gol” di Devic

L’Ucraina e il conto aperto con gli inglesi: 9 anni dopo cancellare il “gol-non gol” di DevicAgli Europei 2012 l’arbitro non vide la palla ben oltre la linea che avrebbe dato il pareggio alla squadra di Sheva, acciaccato ed entrato per l’assalto finale. Ora ha la chance per rifarsi continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

venerdì 02 Luglio 2021.

L’Ucraina e il conto aperto con gli inglesi: 9 anni dopo cancellare il “gol-non gol” di DevicAgli Europei 2012 l’arbitro non vide la palla ben oltre la linea che avrebbe dato il pareggio alla squadra di Sheva, acciaccato ed entrato per l’assalto finale. Ora ha la chance per rifarsi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA