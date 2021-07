Stavolta i rigori sono fatali per la Svizzera: Spagna in semifinale

Stavolta i rigori sono fatali per la Svizzera: Spagna in semifinaleDal dischetto 3 errori su 4 per gli svizzeri, Oyazabal realizza quello decisivo: ora la squadra di Luis Enrique attende la vincente di Belgio-Italia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 02 Luglio 2021.

Stavolta i rigori sono fatali per la Svizzera: Spagna in semifinaleDal dischetto 3 errori su 4 per gli svizzeri, Oyazabal realizza quello decisivo: ora la squadra di Luis Enrique attende la vincente di Belgio-Italia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA