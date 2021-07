Costituito il gruppo di Protezione Civile a Cirò Marina, presidente Maria Rizzo

Costituita nel mese di aprile scorso, nasce a Cirò Marina, il “Gruppo di protezione civile” che farà capo alla protezione civile regionale

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 03 Luglio 2021.

In questa sua prima fase costitutiva è affiliata con la protezione civile provinciale di Vibo Valentia, e quindi farà parte del coordinamento regionale Calabria. “Acta non Verba”, questo il motto scelto dalla sezione di Cirò Marina a significare che alle parole bisogna rispondere con la volontà di operare ed agire fattivamente per il bene comune e della società civile tutta. Presidente del gruppo è stata designata Maria Rizzo affiancata, in qualità di vice presidente da Franco Di Leo, coordinatore nazionale ACSI (Associazione cultura e sport Italia), nonché consigliere della consulta di protezione civile regionale. “Formare e informare i giovani affinché questi, con vero e puro spirito volontario si mettano a disposizione della collettività per aiutare e intervenire nelle emergenze ambientali e sanitarie che si dovessero verificare” come ci hanno dichiarato la presidente, Maria Rizzo e il vice presidente, Franco Di Leo. Nella giornata di oggi, sabato, circa 30 volontari, già iscritti, hanno partecipato al primo corso di pronto soccorso al quale ne seguiranno altri per dare a tutti le dovute competenze nei vari settori di intervento sanitario, ambientale, assistenziale ed emergenziale più in generale. Già operativi presso l’Hub di Cirò Marina, per sostenere la campagna vaccinale, si preparano anche ad affiancare l’Amministrazione Comunale nell’importante evento sportivo che a giorni prenderà il via, parliamo del le fasi nazionali di Beach Soccer e Beach volley che si svolgeranno dall’8 al 25 luglio presso la nostra città, presso la predisposta cittadella dello sport. Beach arena, sul lungomare sud. Per chi volesse intraprendere questo importante e formativo percorso di vita, può chiedere di farne parte, compilando due moduli di adesione, due foto formato tessera e documento di identità, telefonando al numero 350- 9050301 di protezione civile. L’Obiettivo finale, si spera, è quello di creare un sistema di pronta risposta in caso di calamità, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, valorizzando al massimo le peculiarità e le professionalità di ciascuna componente, in piena integrazione con le forze istituzionali, laddove il volontariato di protezione civile, inserito a pieno titolo, può ricoprire un ruolo di primaria importanza. Un processo di crescita continuo e costante del Volontariato in sinergia con gli Enti e le Istituzioni senza mai sostituirsi ad esse ma integrandosi con le stesse in modo organizzato e professionale.

