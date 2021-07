La prof. Domenica Milena Arcuri Rossi insignita del titolo di “Eccellenza della Poesia” al Premio Letterario Internazionale di Poesia “Pagine d’Oro 2020”

Dopo essere stata inserita nell’Enciclopedia on line dei maggiori poeti e scrittori contemporanei, ha ricevuto alcuni giorni or sono dalla CASA EDITRICE CENTOVERBA

La Redazione

Cicciano (NA),

sabato 03 Luglio 2021.

Il Premio della Casa Editrice per il Concorso Internazionale “Pagine d’Oro” della Poesia Italiana 2020 con Titolo di Eccellenza.

La Casa Editrice ha evidenziato l’eccellenza della sua poetica e l’ha scelta per una lirica davvero molto suggestiva dal titolo “Il Forziere”.

Il sonetto riverbera cadenzata musicalità nella rima e profondità di pensiero non comune: un messaggio che contrassegna la sua sensibilità d’animo dinnanzi allo scorrere del tempo che, però, non può scardinare, violare quello che è custodito nel cuore.

La nostra conterranea, spesso, scrive della sua terra e del suo paese che custodisce nel suo cuore e che sta facendo conoscere in tutto il mondo, evidenziandone le bellezze naturali, solo quest’anno è stata inserita in trentuno antologie, anche per la delicatezza dei suoi sentimenti e per qualche ode dedicata alla sua terra.

Inoltre, nel giro di alcuni giorni, anche l’Accademia G. Gioachino Belli, in Roma, per la seconda volta, nel giro di un paio di mesi, la sceglie per l’inserimento nella sua Antologia Poetica dedicata al poeta romano Mario Dell’Arco, essendo risultata finalista al corrispondente premio letterario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA