Ranieri: “Così Mancio li ha mandati in tilt. Siamo i più belli d’Europa”

Ranieri: “Così Mancio li ha mandati in tilt. Siamo i più belli d’Europa”Esaltante: giocando a un tocco siamo tra le prime quattro. Giù il cappello di fronte a Roberto e a questo gruppo di combattenti. È stata la notte dell’orgoglio e della dignità per il nostro calcio. E anche per il Paese continua a leggere […]

La Redazione24

,

sabato 03 Luglio 2021.

Ranieri: “Così Mancio li ha mandati in tilt. Siamo i più belli d’Europa”Esaltante: giocando a un tocco siamo tra le prime quattro. Giù il cappello di fronte a Roberto e a questo gruppo di combattenti. È stata la notte dell’orgoglio e della dignità per il nostro calcio. E anche per il Paese

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA