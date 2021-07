Cirò: Al via la pulizia dell’arenile per consentire ai bagnanti di godere della bella e pulita spiaggia della Marinella

La pulitura è stata affidata alla ditta Giorno costruzioni, per un importo di 8.000 più iva, grazie anche al contributo di 3600 da parte della Regione, ed il resto invece con il bilancio comunale

Cirò,

domenica 04 Luglio 2021.

Anche la strada di accesso che porta alla località 91 verrà risistemata ha riferito il sindaco Francesco Paletta- con una parte delle risorse che sarà prelevata dalle Royalties che le recenti mareggiate dell’ultimo inverno hanno completamente distrutto. Inoltre prosegue il primo cittadino- verrà fatto un ripascimento con massi e terra battuta anche per evitare altri danni alla massicciata davanti alla Piazzetta di 91. Per tutta l’area poi- prosegue il sindaco- si sta lavorando ad un progetto finanziato dalla Regione Calabria con le risorse dell’ erosione costiera annualità 2014-2020 per circa 700.000 euro per contenere il grave fenomeno dell’ erosione costiera di tutta la zona per salvaguardare il piazzale comunale ma anche le abitazioni private e la struttura alberghiera Costa Elisabeth, che durante le scorse mareggiate avevano subito gravi danni. Entro la fine dell’anno conclude il sindaco- sarà completato il progetto in questione, intanto nei scorsi mesi ci sono stati i sopralluoghi necessari.

