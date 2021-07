Grande successo del regista Pasquale Giordano per l’intervista sulla radio Icn New York Italian Radio

Icn New York Italian Radio

La Redazione

Mesoraca,

04 Luglio 2021.

ICN trasmette da 35 anni esclusivamente in lingua italiana, molto seguita in America. Il regista Pasquale Giordano dopo i grandi successi presentati in Rai, la sua popolarità è arrivata fino in America. Per il regista è stato un grande onore essere intervistato da una radio americana così importante, a fare le domande e parlare con il regista sono stati due grandi professionisti Anthony Pasquale e Dario Aloe.

Si è parlato dei suoi ultimi progetti, il film dal titolo Figli Da Gente e i due video promozionali su San Luca e Kroton. Affiancato dal direttore tecnico Pino Scordamaglia, si va sempre più avanti. Il film Figli Da Gente con location a Ciró Marina in collaborazione con il cantante Antonio Malena è verso le riprese finali mentre il video promozionale su San Luca è in collaborazione con il presidente del gruppo Facebook San Luca Illustrato Francesco Pelle e tutta la popolazione mentre per il video su Kroton è in collaborazione con Antonio Palermo, il gruppo I Krotoniati e la scuola di arti marziali Guardie Krotoniate con il maestro Antonio Parrotta. Si sta riscontrando già un grande successo e si cerca sempre di continuare ad andare avanti anche con altre iniziative.

