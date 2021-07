Italia, nuova sfida alla Spagna: a noi la palla per arrivare in finale

Italia, nuova sfida alla Spagna: a noi la palla per arrivare in finaleGli azzurri vogliono imporre il possesso ai maestri del palleggio: anche questa è rivoluzione. Fino a non troppo tempo fa il centrocampo era il loro regno inattaccabile. Ora non più continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 04 Luglio 2021.

