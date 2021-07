La festa dei Bucks, signori dell’Est: “Una favola da raccontare ai figli”

domenica 04 Luglio 2021.

La festa dei Bucks, signori dell’Est: “Una favola da raccontare ai nostri figli”Alle Finals dopo 47 anni, in attesa del ritorno di Giannis, Middleton ora è una garanzia: “Giochiamo l’uno per l’altro, lavoriamo ogni giorno per farci trovare pronti quando conta per la sfida con i Suns”

