Middleton fa l’eroe e… abbatte Atlanta: guarda gli highlights

La Redazione24

,

domenica 04 Luglio 2021.

Middleton fa l’eroe e porta i Bucks alle Finals: guarda come è caduta AtlantaI Milwaukee Bucks tornano in finale NBA per la prima volta dal 1974 e lo fanno trascinati da due terzi dei loro “Big Three” (con Giannis Antetokounmpo ancora fuori). Clamorosa prestazione di Khris Middleton, che segna 23 dei suoi 32 punti nel terzo quarto decisivo. Guarda gli highlights

