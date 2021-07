Repubblica Ceca-Danimarca, le pagelle: Vaclik limita i danni, 7,5. Delaney dominante: 7,5

Repubblica Ceca-Danimarca: Vaclik limita i danni, 7,5. Delaney dominante: 7,5 Masopust non incide, idee chiare per Barak, magia di Maehle, quanti errori per Braithwaite continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 04 Luglio 2021.

