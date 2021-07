Russo eletto presidente dell’esecutivo nazionale di Azione Universitaria

Si è appena concluso il secondo congresso Nazionale di Azione Universitaria, storica sigla del movimentismo universitario di Destra e, oggi, formazione Universitaria del Partito guidato da Giorgia Meloni

La Redazione

Rende (CS),

domenica 04 Luglio 2021.

La Calabria, alla vigilia del congresso, vantava ben tre grandi elettori e ha ottenuto un importante riconoscimento: Mario Russo, già Senatore Accademico dell’Università della Calabria, sarà il nuovo Presidente dell’Esecutivo Nazionale.

Dopo sedici anni, Azione Universitaria, torna a celebrare un Congresso e rinnova l’intera classe dirigente, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto, nel presente e nel recente passato, dalla Comunità Calabrese.

“Come sempre, metteremo al centro l’esigenze degli Studenti contro i baroni e i sacerdoti del pensiero unico dominante – ha dichiarato Mario Russo – con particolare attenzione ai temi che riguardano più da vicino gli Studenti del Sud, come le storiche battaglie sul Diritto allo Studio, trasporti e contribuzione studentesca”.

All’interno dell’Esecutivo Nazionale prenderà posto anche Marco Cosentino, Studente di Scienze Economiche dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Un ringraziamento a Pasquale Oronzio per aver rimesso in marcia la nostra comunità – dichiara Marco Cosentino – e per aver, quindi, creato le migliori condizioni per strutturarci e rinnovare il nostro impegni al fianco degli Studenti.”

Azione Universitaria, anche in Calabria, continua a crescere e si prepara ad affrontare al meglio la prossima tornata elettorale al CNSU, nella prossima primavera.

