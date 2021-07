Verstappen mostra i muscoli: “Oggi Red Bull irreale”. Norris: “Alla pari con le big”

F1, Verstappen : “Oggi Red Bull irreale”. Norris: “Alla pari con le big”Il pilota olandese rafforza la propria leadership nella classifica piloti: “Eravamo i favoriti ma non è mai semplice”. Secondo posto per Bottas: “Sorpreso dalle McLaren”. Norris non si accontenta: “Potevamo ambire al secondo posto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 04 Luglio 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

