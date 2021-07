È morta Raffaella Carrà, la regina della tv italiana. Il tifo per la Juve, lo spot con Lauda

La Redazione24

,

lunedì 05 Luglio 2021.

È morta Raffaella Carrà, la regina della tv italiana. Il tifo per la Juve, lo spot con LaudaAveva 78 anni, a comunicare il decesso è stato Sergio Iapino, il compagno di una vita: “Nelle sue ultime disposizioni ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata”

