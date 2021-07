Punti a rete e aggressività, è Berrettini show! Gli highlights del match con Ivashka

La Redazione24

,

lunedì 05 Luglio 2021.

Punti a rete e aggressività, è Berrettini show! Gli highlights del match con Ivashka Matteo Berrettini supera Ilya Ivashka in tre set 6-4 6-3 6-1 e si piazza ai quarti di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera dopo gli ottavi del 2019 quando venne sconfitto da Federer: è il quinto italiano a raggiungere i quarti nella storia del torneo

