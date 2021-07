Ronaldo vede ancora bianconero, con Allegri più gol in Champions

La Redazione24

,

lunedì 05 Luglio 2021.

Ronaldo vede ancora bianconero, con Allegri più gol in ChampionsNel suo primo anno in Italia CR7 chiuse con 28 marcature in 43 partite, cifre inferiori a quelle dell’ultimo biennio. Ma in quella stagione in Europa fece registrare 6 reti (in 9 presenze) rispetto ai 4 delle ultime due stagioni

