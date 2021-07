Luis Enrique: “Italia, non cerco rivincite, andai via io. Tassotti? È passato tanto tempo…”

martedì 06 Luglio 2021.

Luis Enrique: “Italia, non cerco rivincite, andai via io. Tassotti? È passato tanto tempo…”Il c.t. della Spagna alla vigilia della semifinale: “Tutti disponibili tranne Sarabia. La gomitata fa parte della nostra storia calcistica, con Mauro a volte ho parlato in questi anni. E sulla Roma…”

