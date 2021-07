Cirò Marina è capitale dello Sport Nazionale, parte l’8 luglio prima tappa campionato di Beach Soccer

Cirò Marina,

mercoledì 07 Luglio 2021.

Dall’8 all’11 luglio il Campionato di Serie A e finale di Super Coppa di Lega, dal 15 al 18 Beach Tennis Tappa Nazionale, dal 19 al 25 Serie Nazionale Beach Volley maschile e femminile.

Le gare di svolgeranno nei campi all’aperto sulla spiaggia di Cirò Marina sud, zona Torrenova. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale.

Un’estate all’insegna del Turismo sportivo. -afferma l’Assessore Marasco- Il turismo sportivo è in forte crescita ed offre la possibilità di completare l’offerta di mercato per un dato territorio Turismo e Sport una vera e propria risorsa economica.

Grande evento per il nostro comune!! Forza Cirò Marina.







