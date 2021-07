Eriksen, l’invito Uefa alla finale dopo quella foto vitale e virale. E l’Inter lo attende

mercoledì 07 Luglio 2021.

Eriksen, l’invito Uefa alla finale dopo quella foto vitale e virale. E l’Inter lo attendeChristian pochi giorni fa era apparso per la prima volta in pubblico dopo il terribile spavento. Difficilmente tornerà a giocare in Italia: Inghilterra, Olanda e Danimarca le destinazioni più probabili per questioni di idoneità

