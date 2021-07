Incidente in Via Roma a Cirò Marina, auto investe una donna: è grave

L’Incidente è accaduto intorno alle ore 7.30 di ieri mattina

Cirò Marina,

mercoledì 07 Luglio 2021.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava un anziano di Torre Melissa, forse dovuto al bagliore del sole, ha investito una donna straniera mentre attraversava la strada. E’ successo in Via Roma a Cirò Marina, nei pressi del Supermercato Mercadò.

Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con l’ambulanza e trasportata all’Ospedale di Crotone e con urgenza con l’elisoccorso all’Ospedale Pugliese di Catanzaro.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.

