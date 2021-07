La Polizia Amministrativa sequestra un lido balneare ad Isola Capo Rizzuto

Controlli della Divisione PASI – Squadra Amministrativa e della Capitaneria di Porto di Crotone

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 07 Luglio 2021.

Incessanti, continuano i controlli presso le attività commerciali da parte della locale Divisione PASI – Squadra Amministrativa, che nella giornata di ieri, unitamente a personale della Capitaneria di Porto di Crotone ha effettuato diversi servizi in Crotone e provincia.

Tra questi figura un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiosco bar, ad Isola Capo Rizzuto, già oggetto di un controllo amministrativo effettuato in precedenza, dove era stato riscontrato che l’esercizio insisteva su area demaniale marittima in assenza di rilascio di titoli concessori che ne legittimavano, allo stato, l’occupazione.

In considerazione di quanto emerso, e constatando i mancati adeguamenti riguardo l’ubicazione del bar, veniva deferito in stato di libertà, alla competente A.G., il titolare, un crotonese per l’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e contestualmente sequestrato il chiosco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA