L’architetto Giovanni Gentile è il nuovo presidente del Lions Club Cirò Krimisa

Il presidente Gentile guiderà il club per l’anno sociale 2021/2022

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 07 Luglio 2021.

L’architetto Gentile che di recente è stato anche nominato segretario del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Crotone, ha fatto parte dello Staff del Past President Antonio Gallella che ha guidato il Club nei due anni sociali precedenti.

In attesa della cerimonia del Passaggio della Campana che sancira’ le consegne tra il presidente uscente e quello entrante, il Club sta redigendo un programma di Services significativi ed in linea alle tematiche LIONS.

I Soci tutti, guidati dal nuovo Presidente, sono pronti ad affrontare le nuove sfide del dopo – Covid ed essere presenti al servizio della comunità.

È tempo di rinascita, di aprirsi (anche se con le dovute cautele), al fine di essere protagonisti in uno scenario diverso da quello che ci siamo lasciati alle spalle prima della pandemia.

Il Presidente Gentile avrà come stretti collaboratori :il pediatra Antonio Aloisio in qualità di Segretario, l’architetto Mario Patanisi come Cerimoniere, il dottor Rocco Sotira nel ruolo di Tesoriere, il prof Francesco Colicchio come Officer Telematico e infine, Addetto Stampa, la prof.ssa Orsola Siciliani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA