Ranieri: “Una squadra di leoni: torneremo a Wembley a testa altissima”Il tecnico non ha dubbi: “La Spagna si è dimostrata magnifica avversaria ma noi l’abbiamo voluta sfidare e abbiamo vinto sul loro terreno. Adesso siamo pronti per la finale in uno stadio fantastico” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Luglio 2021.

