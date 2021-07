Ristrutturazione fai da te: gli strumenti indispensabili

Per molti, ristrutturare casa per renderla più simile a quella immaginata nelle proprie fantasie è un’attività entusiasmante, seppur faticosa.

24

24,

07 Luglio 2021.

Fortunatamente, con il giusto set di strumenti tutto diventa più semplice. Alcuni sono facilmente reperibili e possono essere presi in prestito senza troppe difficoltà, mentre altri, altrettanto indispensabili, vanno scelti e acquistati con molta cautela. Ad esempio, procurarsi un martello non è certo un’impresa ma d’altro canto in molti sottovalutano attrezzi come saldatrici o trapani a batteria. Ecco una lista di strumenti indispensabili, nella speranza che possano aiutarvi a ristrutturare la vostra abitazione.

Scala

A prescindere dai lavori in atto, molto probabilmente avrete bisogno di una scala. Il nostro consiglio è di scegliere un prodotto resistente ma anche facile da maneggiare, in previsione dei numerosi spostamenti che dovrete effettuare durante la ristrutturazione.

In linea di massima, vi suggeriamo di comprare una scala che possa entrare facilmente nel vostro ripostiglio ma abbastanza lunga da poter raggiungere punti sopraelevati senza eccessive difficoltà.

Metro a nastro

Tutti possiedono un metro a nastro ma non tutti i metri a nastro sono adatti ai lavori di ristrutturazione. Il suggerimento che ci sentiamo di darvi, come sempre, è di investire in un prodotto affidabile e resistente.

Con ogni probabilità diventerà il vostro migliore amico e vi aiuterà a prendere le misure del pavimento da sostituire o delle pareti su cui attaccare il vostro quadro preferito. Insomma, il metro a nastro e la ristrutturazione fai da te vanno di pari passo.

Trapano a batteria

Sebbene i falegnami siano ancora legati ai trapani professionali, nulla vi impedisce di sfruttare la tecnologia per facilitarvi il lavoro. Pertanto, vi consigliamo di investire in un trapano a batteria per non dover rimanere sempre attaccati a una presa elettrica e potervi muovere liberamente per casa.

Questi trapani sono dotati di batterie al nichel-cadmio, caratterizzate da un’estesa longevità che però non impedisce loro di ricaricarsi molto in fretta. Inoltre, è importante munirsi di un trapano dal grilletto sensibile che permetta di alternare la velocità agilmente. Una volta provato durante la ristrutturazione del vostro bagno o della vostra cucina, ci ringrazierete.

Martello

Banale ma essenziale. Il martello è un must per ogni ristrutturazione che si rispetti perché statene certi, arriverà il momento di sostituire i ripiani della cucina, montare dei mobili o abbattere qualche muro superfluo. E quel punto, sarete felici di avere un martello con voi.

Scegliete un modello abbastanza leggero da poter essere maneggiato senza troppi sforzi, visto che ne farete abbastanza durante i lavori di ristrutturazione.

Pinze

Quando si tratta di lavori di casa, le pinze sono il naturale completamento della mani. Principalmente, sono impiegate per allentare o stringere bulloni, tenere fermi oggetti e rimuovere perni, chiodi o altri elementi di fissaggio.

Infine, possono essere utilizzate anche per piegare altre componenti. Pensate ad esempio ai tanti chiodi inseriti erroneamente, impossibili da raddrizzare senza l’utilizzo di pinze abbastanza forti e resistenti. Prima di acquistarle pensate quindi a cosa volete fare di preciso e scegliete il modello adatto a quella particolare situazione. Organizzazione e oculatezza sono elementi fondamentali quando si ristruttura casa!

