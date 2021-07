Sinistro, destro e colpi da k.o.: adesso la Nazionale non può fare a meno di Chiesa

Sinistro, destro e colpi da k.o.: adesso la Nazionale non può fare a meno di ChiesaLo juventino ha iniziato questi Europei in panchina, ma i suoi gol pesanti contro Austria e Spagna l’hanno fatto diventare insostituibile per Mancini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Luglio 2021.

Sinistro, destro e colpi da k.o.: adesso la Nazionale non può fare a meno di ChiesaLo juventino ha iniziato questi Europei in panchina, ma i suoi gol pesanti contro Austria e Spagna l’hanno fatto diventare insostituibile per Mancini

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA