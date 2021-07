Mourinho day: “Roma, al lavoro: i titoli arriveranno”. Poi punge l’Inter. E su Conte…

Mourinho day: “Roma, al lavoro: i titoli arriveranno”. Poi punge l’Inter. E su Conte…La presentazione del nuovo tecnico giallorosso a Terrazza Caffarelli, nel cuore della città. Di sé dice: “Sono vittima di quello che ho fatto”. La stoccata al club nerazzurro: “C’è chi vince e poi non paga gli stipendi”. E ancora: “Quando parli di […]

La Redazione24

,

giovedì 08 Luglio 2021.

Mourinho day: “Roma, al lavoro: i titoli arriveranno”. Poi punge l’Inter. E su Conte…La presentazione del nuovo tecnico giallorosso a Terrazza Caffarelli, nel cuore della città. Di sé dice: “Sono vittima di quello che ho fatto”. La stoccata al club nerazzurro: “C’è chi vince e poi non paga gli stipendi”. E ancora: “Quando parli di Inter non puoi paragonare nessuno a me e a Herrera. Nessuno”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA