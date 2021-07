Nasce una nuova associazione di Protezione Civile a Cirò “Prociv Arci”, presidente Lina Tassone

L’associazione conta al momento oltre 25 volontari

Cirò,

giovedì 08 Luglio 2021.

Costituita a Cirò il 20 maggio 2021, una nuova Associazione di Protezione Civile denominata “Prociv Ciro’” federata alla Prociv Arci Nazionale (tra le tre Associazioni Nazionali di Protezione civile più importanti d’Italia) che conta, solo in Calabria, oltre 40 sedi periferiche.

La nuova Associazione è formata da personale esperto che, già militava in altre Associazioni di volontariato e che ha voluto in questo modo darsi autonomia entrando però in una rete Nazionale di volontariato che, non potrà che accrescere le conoscenze e le esperienze del gruppo.

L’associazione, che conta al momento oltre 25 volontari, ha provveduto subito all’iscrizione all’albo regionale di Protezione Civile.

Nasce con il preciso scopo di supportare il Comune di Cirò nelle emergenze che, purtroppo affliggono la comunità sia in inverno che in estate, sia per l’assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali. Inoltre, il 25 giugno è stata Inaugurata la sede.

Profonda soddisfazione per la nascita del nuovo gruppo in Calabria è stata espressa sia dal Prov. di Palmi Presidente e responsabile regionale Tesseramenti, Luciano Franco di Palmi, dal Presidente Regionale, Anselmo Rizzo, dal Presidente Nazionale Fabio Mangani, dal Sindaco di Cirò Avv. Francesco Paletta e dalla vice Sindaco Giovanna Stasi, soddisfatti di questa Bellissima Associazione nel Territorio, presenti i Carabinieri e le vari Associazioni .

La neo costituita Provic-Cirò è gestita dalla Presidente

Presidente Lina Tassone

Vice Rosetta Papaianni

Segretario Luigi Flotta

Tesoriere Amalia Librandi

Consigliere Giusy Vasami’

e dai Referenti responsabili Maria Papaianni e Enzo Valente.

il loro motto è

Non dimentichiamoci mai che il vero cuore di una Associazione o di un gruppo sono i volontari e cammineremo Tutti insieme alla pari e collaboreremo con tutte le altre associazioni.

NON NOBIS !!!

