Berrettini: “Non mi fermo qui. Per domenica comprate un bel televisore…”

La Redazione24

,

venerdì 09 Luglio 2021.

Berrettini: “Non mi fermo qui. Per domenica comprate un bel televisore…”Matteo dopo l’impresa a Wimbledon: “Voglio godermi la partita perché me la sono guadagnata. Domenica tra me e la nazionale non prendete impegni e comprate un bel televisore”

