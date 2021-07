Calciomercato Serie B: al Crotone arriva il giovane difensore Artemijus Tutyskinas

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla squadra polacca Escola Varsovia, il diritto alle prestazioni sportive del giovane talento Artemijus Tutyskinas

Crotone,

venerdì 09 Luglio 2021.

Difensore lituano classe 2003, 18 anni da compiere il prossimo 8 agosto, Artemijus è un vero e proprio talento lituano di ruolo difensore: molto forte fisicamente, alto, abile nel gioco aereo e con ancora ampi margini di miglioramento. Già pilastro della Lituania Under 19, Tutyskinas rappresenta un acquisto per il presente e per il futuro degli squali.

Il neo difensore pitagorico ha firmato un contratto quinquennale con scadenza al 30 giugno 2026.

Benvenuto in rossoblù, Artemijus!

