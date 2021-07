Comune Crotone, presentazione Ufficio per gli Scambi giovanili Italo – Tedeschi

L’amicizia e l’attenzione che lega la Germania a Crotone è stata confermata ieri sera nella Sala Consiliare nel corso dell’iniziativa di presentazione dell’ufficio per gli scambi giovanili italo – tedeschi

Crotone,

venerdì 09 Luglio 2021.

Ad accogliere la responsabile dell’ufficio, Josephine Loffler, il sindaco Vincenzo Voce e la vice sindaco Rossella Parise.

Un’amicizia, come detto, di lunga data grazie all’associazione Amici del Tedesco presieduta da Loris Rossetto che da anni è un trait d’union tra la Germania e la nostra città.

Anche questa iniziativa, durante la quale sono state presentate esperienze di tirocinio, volontariato ed altre opportunità tra Italia e Germania, che investono soprattutto i giovani, è frutto dell’impegno dell’Associazione Amici del Tedesco.

Che Crotone sia realmente un luogo amato dalla Germania lo ha dimostrato anche il fatto che tra gli ospiti erano presenti in sala una coppia di tedeschi che hanno deciso di acquistare una casa proprio in città.

Una amicizia che è stata evidenziata nel suo intervento introduttivo dal sindaco Voce e rimarcata dalla vice sindaco Parise.

Josephine Loffler ha poi presentato la piattaforma dell’ufficio per gli scambi giovanili italo – tedeschi (https://www.ciao-tschau.eu/it/)

Una piattaforma che consente ed offre ai giovani di Italia e Germania la possibilità di entrare in contatto tra loro ed ottenere informazioni sui soggiorni ma anche occasioni di tirocinio, stage, offerte di lavoro.

Una vasta gamma di informazioni: dai gemellaggi scolastici agli scambi universitari.

Ed inoltre corsi di tedesco e vacanze studio, tirocini formativi in Germania ma anche volontariato, un’ottima opportunità per conoscere la Germania, imparare il tedesco e lavorare contemporaneamente ad un progetto di interesse comune.

La possibilità di insegnare l’italiano in Germania, vivere in una famiglia ospitante tedesca ed imparare a conoscere la lingua e la cultura ovviamente con possibilità di interscambio in Italia.

La piattaforma, favorendo la circolazione di dati e iniziative rappresenta un eccezionale strumento di divulgazione di nuove possibilità di studio e di lavoro.

