Magico Berrettini! Storica finale a Wimbledon. Mai nessun azzurro come lui

Berrettini ce l’hai fatta! Storica finale a Wimbledon. Mai nessuno come luiSupera il polacco Hurkacz in 4 set: 6-3 6-0 6-7 6-4 è il primo italiano della storia in finale a Wimbledon continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 09 Luglio 2021.

