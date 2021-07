Gli Achei di Cirò Marina presentano al Comune la III^ Motolimpiade Città di Krimisa del 28 e 29 agosto

L’Associazione Achei consegnano lo statuto e dei trofei realizzati dal Maestro Nicodemo Martino

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 10 Luglio 2021.

Ieri è avvenuto un incontro al Comune con l’Associazione Achei, iscritta alla Federazione Motociclistica Italiana per la consegna dello Statuto e dei trofei realizzati dal Maestro Nicodemo Martino al Sig. Sindaco Sergio Ferrari, all’Assessore al Turismo Virginia Marasco e all’ Assessore allo Sport Ferdinando Alfì.

Dopo la riunione è stata approvata ufficialmente dal Comune di Cirò Marina, l’istanza presentata dal Motoclub Achei per la realizzazione della III° Motolimpiade Città di Krimisa che si svolgerà nei giorni 28 e 29 agosto.

I lavori organizzativi erano già iniziati, ma in sinergia con la Giunta Comunale si avrà la sicurezza della buona riuscita dell’evento e con il patrocinio del Comune e delle Associazioni presenti sul territorio, verranno realizzati dei percorsi per la visita ai nostri monumenti e ai nostri musei coniugando storia, arte e cultura; inoltre verranno realizzate delle visite guidate alla scoperta delle bontà enogastronomiche tipiche cirotane.

A breve seguirà la locandina della manifestazione organizzata da questo splendido gruppo di ragazzi il cui Direttivo è così composto:

il Presidente Massimo Raffaele, il Vice Presidente Francesco Morgione, il Segretario Alessandro Raffaele, i Consiglieri Pino Lettieri, Luca Bombardiere, Espedito Arcuri e Cataldo Quattromani; inoltre il Motoclub conta altri 24 Soci che coadiuvano l’ Associazione con passione e dedizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA