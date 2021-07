Matteo, senti la Pennetta: “Uno Slam ti cambia la vita, continua così”

Matteo, senti la Pennetta: “Uno Slam così ti cambia la vita, continua così”La campionessa degli Us Open 2015 ha dei suggerimenti per Berrettini: “Deve chiudere occhi, bocca e orecchie, non sentire niente e nessuno ma avere fiducia in se stesso e in quello che ha fatto nelle ultime due settimane” continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

sabato 10 Luglio 2021.

Matteo, senti la Pennetta: “Uno Slam così ti cambia la vita, continua così”La campionessa degli Us Open 2015 ha dei suggerimenti per Berrettini: “Deve chiudere occhi, bocca e orecchie, non sentire niente e nessuno ma avere fiducia in se stesso e in quello che ha fatto nelle ultime due settimane”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA