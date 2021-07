Casabona, i Carabinieri notano un via vai di persone e irrompono nell’abitazione: rinvenuta droga e arrestato proprietario

Intervento dei Carabinieri della stazione di Casabona

Comunicato dei Carabinieri

Casabona,

domenica 11 Luglio 2021.

I Carabinieri della stazione di Casabona (KR) hanno arrestato un pregiudicato 41enne del luogo, in atto sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale. Gli operanti, avendo notano uno strano via vai di persone, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, richiedendo anche il supporto del nucleo cinofili di Vibo Valentia. La minuziosa ricerca ha permesso di rinvenire, all’interno di un armadio, due contenitori contenenti complessivamente 37 dosi di cocaina. Inoltre, grazie al fiuto del pastore tedesco “Hero”, sono state rinvenute ulteriori 5 dosi di hashish riposte in un contenitore in vetro. L’arrestato, su disposizione del PM di turno della Procura pitagorica, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

