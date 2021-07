Immobile, l’occasione della svolta. Ma l’ultima tentazione del c.t. è il falso nove

Immobile, l’occasione della svolta. Ma l’ultima tentazione del c.t. è il falso nove Mancini continua a coccolare il suo centravanti, che in azzurro si sbatte e lavora sporco ma non è il bomber implacabile della Lazio. Contro gli inglesi dovrebbe esserci sempre lui, ma c’è un’idea last minute… continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 11 Luglio 2021.

Immobile, l’occasione della svolta. Ma l’ultima tentazione del c.t. è il falso nove Mancini continua a coccolare il suo centravanti, che in azzurro si sbatte e lavora sporco ma non è il bomber implacabile della Lazio. Contro gli inglesi dovrebbe esserci sempre lui, ma c’è un’idea last minute…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA