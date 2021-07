Caroselli scozzesi in festa per gli Azzurri: Mancini Braveheart ce l’ha fatta!

Caroselli scozzesi in festa per gli Azzurri: Mancini Braveheart ce l’ha fatta!Grande gioia a Edinburgo per il trionfo dell’Italia sugli odiati “cugini”. Il National alla vigilia aveva paragonato il nostro c.t. all’eroe della ribellione contro gli inglesi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 12 Luglio 2021.

