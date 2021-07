Chiellini con la corona, Bonucci avvolto dal tricolore: è festa Italia

lunedì 12 Luglio 2021.

Chiellini con la corona, Bonucci avvolto dal tricolore: è festa ItaliaGli azzurri sono atterrati poco dopo le 6 a Roma, tutti in hotel in attesa dell’incontro con il presidente Mattarella e con Draghi. Mancini è tornato a casa per qualche ora in famiglia

