Conclusa la tappa del Beach Soccer a Cirò Marina: Grida di gioia del Catania vincitore della Supercoppa

Il Catania è il vincitore della Supercoppa del Beach Soccer

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 12 Luglio 2021.

Le grida di gioia dei vincitori della supercoppa, gli abbracci, unitamente ad una pacifica invasione del campo di gioco, dopo il via libera della sicurezza che è stata molto attenta e rigida, le premiazioni finali, sono state il corollario di un evento, quello della prima tappa di Beach Soccer valevole per il campionato italiano e per l’assegnazione appunto della supercoppa ad un evento che è andato al di là di ogni più ottimistica previsione. Avevamo detto che per tre giorni Cirò Marina sarebbe stata la capitale del Beach Soccer e così è stato.

Ad impreziosire la presenza istituzionale del mondo calcistico anche il presidente della lega Dilettanti Sibilla che si è unito al presidente della FIGC, Saverio Mirarchi per assistere alla conclusione dell’evento. Soddisfatti gli organizzatori per la più che positiva esperienza di questa prima tappa del luglio di sport e, aggiungiamo noi di turismo indotto. D’altronde le oltre 1500 presenze negli alberghi della città e del comprensorio, Melissa e Crucoli, la dicono lunga della importante ricaduta che il torneo la manifestazione ha prodotto. Presenti fra l’altro nella giornata conclusiva che ha visto la premiazione della squadra del Catania, vincitrice della supercoppa, il direttore generale dell’ AEON, sponsor ufficiale del Beach Soccer, Trebisonda, visibilmente compiaciuto dall’ottima organizzazione che ci ha dichiarato la sua disponibilità a fare della tappa i Cirò Marina, un evento da consolidarsi e ripetersi negli anni.

Un ringraziamento speciale ai giovani volontari della polisportiva Punta Alice che hanno avuto il giro del campo per vedersi tributare il ringraziamento di tutti i presenti. Un coro unanime di elogi per l’ottima accoglienza e organizzazione da parte di tutti per il grande lavoro organizzativo messo in campo. Dai volontari, instancabili, al Banco delle Opere di Carità che hanno distribuito acqua, bevande, succhi, presente con i suoi volontari distribuendo oltre 3000 bottigliette di acqua e tanto altro. Ma ringraziare questo e quello sarebbe riduttivo, la vera forza organizzativa predisposta dal Sindaco Sergio Ferrari affiancato instancabilmente dall’assessore Ferdinando Alfi e dal Consigliere Affatato, unitamente a tutta la Giunta e ai consiglieri di maggioranza, sono stati la vera scommessa vinta. Una prima tappa che sicuramente sarà ripetuta e che si vorrebbe fare diventare un appuntamento fisso anche per gli anni a venire.

La supercoppa, come dicevamo è stati vinta con merito dal Catania che ha battuta la vincirice del campionato 2019, S.Benedettese con il risultato di 4 a 1. Merito del più volte camione del Mondo con la squadra del Portogallo Be Martin e del migliore giocatore di tappa, Zurlo che hanno fatto la differenza nei tre tempi della gara. Al termine come dicevamo, grida di gioia, abbracci, premiazioni e tanta, tanta soddisfazione dei giocatori ma soprattutto dell’amministrazione Comunale che ha dato, grazie anche all’intervento di televisioni e stampa a Cirò Marina. Sport e turismo, scommessa vincente.

Al termine della gara abbiamo intervistato il capitano della S.Benedettese, Simone Del Mastro e il bomber del Catania, Be Martin.

“Abbiamo giocato contro un avversario sicuramente molto agguerrito e preparato. Sapevamo della loro forza ma eravamo sicuri anche della nostra. Purtroppo l’essere andati sotto con il goal di Be Martin, subito all’inizio, non ci ha dato il tempo di fare in nostro gioco con tranquillità. Comunque siamo molto soddisfatti di quanto fatto e ci prepariamo ad iniziare questo nuovo campionato. Grazie agli organizzatori, abbiamo conosciuto un’altro angolo d’Italia bellissimo, oltre una magnifica location”.

Umore diverso in casa Catania, dove abbiamo ritrovato a direttore tecnico un “vecchio giocatore” del Cirò degli anni 1994, Santapaola, felice come non mai di questa vittoria e anche lo stesso bomber Be Martin, vincitore di ben due mondiali con la squadra del Portogallo oltre due campionati e tanto altro ancora. Lo stesso Be Martin si è detto molto felice di questo ennesimo successo, frutto di un lavoro di gruppo e di una dirigenza che sta puntando sempre più in alto. Vorrei che questo sport fosse inserito negli sport professionistici per dare vita aduna e proprio campionato nazionale, sarebbe fantastico”.

Uno sforzo della federazione LND che non ci sentiamo di escludere più in là, sentiti i vari responsabili della LND e della FIGC.. Intanto il Beach Soccer ha trovato una nuova location e Cirò Marina si candida a diventare un tappa fissa di questo sport che trova sempre più estimatori. La lungimiranza di questa amministrazione e le bellezze del nostro territorio, faranno la differenza.

