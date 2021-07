Donnarumma confessa: “Non ho esultato subito perché non avevo capito”

Donnarumma confessa: “Non ho esultato subito perché non avevo capito”Il portierone, eroe di Wembley, ammette che dopo aver parato il rigore decisivo contro l’Inghilterra non ha gioito perché non aveva realizzato di aver vinto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 13 Luglio 2021.

