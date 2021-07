Il Comune di Melissa assume 8 nuovi vigili per la stagione estiva

Rimarranno in servizio fino al 9 ottobre

La Redazione

Melissa,

martedì 13 Luglio 2021.

Si rafforza temporaneamente di otto unità il servizio della Polizia Locale di Melissa, ciò si è reso necessario in considerazione dell’aumento della popolazione con l’arrivo della stagione estiva e procedere all’assunzione con contratto part-time, per 18 ore settimanali, dal 10.07.2021 al 09.10.2021 per Carluccio Annamaria, Vulcano Monica, Varipapa Maria Elisabetta, Castiglione Immacolata Filomena, Trifino Federica, Montesanto Chiara, Cinefra Annalisa e Scalisa Maria Francesca.

Ecco la graduatoria dei concorrenti:

