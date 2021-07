La maestra Rina Valente va in Pensione dopo 43 anni di servizio scolastico

Giuseppina Valente, detta Rina, una delle tante maestre di un tempo, dopo 43 anni di servizio, ora si potrà godere la meritata pensione

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 13 Luglio 2021.

La sua carriera iniziò nel 1978. Lei è stata un’insegnante d’altri tempi, da sempre convinta della priorità da accordare all’educazione civica, al buon comportamento e soprattutto alla pratica quotidiana delle buone azioni. Un’insegnante completa, con un grande bagaglio culturale e sempre con la voglia di imparare cose nuove e di trasmetterle ai suoi alunni. Ha dedicato gran parte della sua vita alla scuola, mettendola sempre al primo posto. Per lei gli alunni sono stati come dei figli, e lei per gli alunni è stata come una madre. I suoi alunni, insieme ai genitori, le hanno organizzato una festa a sorpresa a scuola, ricca di tanti momenti emozionanti, ma non sarà di certo l’ultimo saluto. Tuttora, Rina dice: ” è una grande soddisfazione rivedere quelli che erano i miei bambini e ritrovarli genitori, e sentirmi chiamare “maestra”. In tutti questi anni di insegnamento, Rina Valente ha realizzato molti progetti scolastici, tantissime sono state le recite, le gite e le escursioni da lei organizzate. In tutte le sue lezioni e attività sono emersi la sua disponibilità e il suo amore e la sua volontà di coinvolgere sempre i genitori degli alunni. Così è stato. Mancherà a tutti quanti, proprio perchè è stata una maestra di altri tempi. La scuola oggi è diversa, si pensa più alla didattica e meno all’educazione dei bambini. E sono moltissimi gli attestati che lei ha ricevuto dai colleghi in servizio e in pensione, dal dirigente attuale e anche da quelli precedenti. Il fratello Enzo augura alla sorella Rina tanta felicità, gioia e salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA