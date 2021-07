Malore in spiaggia, turista muore a Cirò Marina

Un turista napoletano di 72 anni è morto ieri mattina a Cirò Marina in zona Volvito

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 13 Luglio 2021.

Un turista 72enne originario di Arzano in provincia di Napoli, Giuseppe Silvestro, si trovava sulla spiaggia per la solita passeggiata mattutina, causa probabile malore non ce l’ha fatta. Vani i tentativi di rianimarlo. I sanitari del 118 intervenuti con ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Atterrato anche l’elisoccorso che però è ripartito vuoto. Successivamente recuperato dall’Impresa Funebre Critelli e trasportato al paese di origine.

