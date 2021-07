“Sapete cosa fare”: ecco il momento in cui Mancini annuncia la formazione prima della finale

“Sapete cosa fare”: guarda il momento in cui Mancini annuncia la formazione prima della finaleRoberto Mancini prima della finalissima degli Europei di Wembley tra Italia e Inghilterra trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po’ la tensione. Guarda il video del discorso del c.t. della Nazionale durante la riunione […]

La Redazione24

,

martedì 13 Luglio 2021.

“Sapete cosa fare”: guarda il momento in cui Mancini annuncia la formazione prima della finaleRoberto Mancini prima della finalissima degli Europei di Wembley tra Italia e Inghilterra trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po’ la tensione. Guarda il video del discorso del c.t. della Nazionale durante la riunione tecnica, estratto dalla docuserie “Sogno Azzurro – La strada per Wembley”. che andrà in onda giovedì 15 luglio prossimo alle 20.30 su Rai1

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA