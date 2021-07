Bufera Real, gli audio shock di Perez: “Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato”

mercoledì 14 Luglio 2021.

Bufera Real, gli audio shock di Perez: “Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato”Dalla Spagna emergono audio risalenti al 2012 con protagonista il presidente del Madrid che ne ha anche per lo Special One e per Mendes: “Persone con un ego terribile, non vedono la realtà”

