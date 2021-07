Coronavirus: 50 casi attivi nel crotonese. 56 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 14 luglio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

mercoledì 14 Luglio 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 958624 (+2.260).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69443 (+56) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 31 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10227 (10083 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1585 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1555 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21678 (21117 guariti, 561 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 50 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6556 (6455 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 185 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23036 (22698 guariti, 338 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5560 (5468 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica che dei 5 soggetti positivi di oggi 3 sono migranti. L’Asp di Reggio comunica che dei 3 soggetti positivi di oggi 1 è migrante.

