Il 17 e 18 luglio, prende il via il Torneo di Beach Tennis a Cirò Marina

Inserito nel più vasto programma che da poco ha visto concludersi con un eccellente risultato, il campionato di Beach Soccer, con la finale di supercoppa vinta dal Catania contro la Sambenedettese

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

mercoledì 14 Luglio 2021.

Questo appuntamento ha uno scopo prettamente solidaristico e sociale, oltre che amatoriale e sportivo. Infatti, le quote di partecipazione delle singole coppie, saranno interamente devolute all’ Associazione Unitalsi, sezione di Cirò Marina, per azioni di beneficenza. Un torneo aperto a tutte le coppie che vorranno iscriversi e che nel suo dna, come dicevamo ha un aspetto oltre che sportivo, solidale. Sport, socialità e beneficenza, un connubio di fattori che l’Amministrazione comunale, con il Sindaco Sergio Ferrari e l’Assessore Ferdinando Alfì hanno voluto promuovere e abbracciare considerata l’alta finalità del torneo. Gli incontri si disputeranno nelle giornate di sabato e domenica, come dicevamo, previo iscrizione da effettuarsi chiamando il responsabile della stessa Associazione, Diego Porti, al numero 3914278641. Il torneo si svolgerà nell’arena Beach predisposta e che successivamente ospiterà il campionato nazionale di Beach Volley. E’ aperto a tutti. “Il Beach tennis, sviluppo del gioco con i racchettoni sulla spiaggia sin dagli anni 70,da molti conosciuto, ha visto la sua affermazione e nascita intorno al 1996, con campi di dimensione 16×8 e con una rete divisoria alta 170 cm. Le regole, a meno di piccole variazioni, sono quelle del tennis, compreso il punteggio, ma si gioca solo al volo e questo lo rende più simile al beach volley. Nel 2003 la FIT organizza le prime manifestazioni di beach tennis prevalentemente in Emilia Romagna, dove nasce, e nel Lazio. Nel 2005 viene costituito il primo Comitato Nazionale del Beach Tennis con l’obiettivo di sviluppare lo sport sul territorio nazionale. Nasce anche il primo circuito nazionale di eventi ed in parallelo lo sviluppo delle regole del gioco e dei settori collegati. Vengono svolti i primi campionati italiani individuali e a squadre proprio nel 2005 e negli anni successivi dal 2007 i Campionati Europei e Mondiali con l’Italia protagonista a livello organizzativo con il triennio 2009-2011 durante gli Internazionali d’Italia di Tennis con 3 edizioni dei campionati mondiali. Nel giro di pochi anni la diffusione nazionale ed internazionale diventa sempre più capillare con il coinvolgimento della Federazione Internazionale del Tennis (ITF) attraverso la regolamentazione a livello globale e l’organizzazione di tornei internazionali in oltre 50 nazioni del mondo.

Oggi il Beach Tennis ha in calendario numerose manifestazioni, come i Campionati Mondiali a Squadre, i Campionati Europei, i Mondiali Individuali, oltre tutte le competizioni internazionali e nazionali. L’obiettivo primario è quello di far diventare il “beach tennis” sport Olimpico, in quanto esso è già molto praticato in tutto il mondo.” Tutti sono invitati a partecipare.

