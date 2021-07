Teresa Liotti è la nuova presidente Inner Wheel di Cirò Marina

L’8 luglio 2021, presso la sede Inner Wheel di Cirò Marina, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 14 Luglio 2021.

Il passaggio del collare è avvenuto in presenza di quasi tutte le socie ed il socio onorario Salvatore Terminelli. Un momento emozionante e sentito. La presidente uscente, prof.ssa Giuliana D’Ambrosio Rizzuto, dopo i saluti e i ringraziamenti al direttivo uscente, ha consegnato il collare alla neo eletta presidente Dott.ssa Teresa Liotti.

La neo presidente ha presentato, così, il suo team di lavoro: Past President, Giuliana D’Ambrosio Rizzuto; Vice Presidente, Francesca Caparra Scigliano; Segretaria, prof.ssa Mariella Terminelli Vulcano; Tesoriera, Barbara Sestito Brunetti; Addetto stampa, Francesca Gallello; Addetta al servizio internazionale, Rosa Malena Caruso; Consigliere, Rossella Tucci Ianni.

Nel corso della cerimonia, la neo presidente ha presentato il programma di lavoro: un programma ricco di eventi che lasciano spazio alla cultura, alla salute, alla solidarietà. Una ventata di freschezza e tante idee costruttive che, di certo, lasceranno un segno importante sul territorio. Ancor di più,dopo questo periodo di pandemia che ha scosso tutto il paese e che ancora porta tremori, si sente il bisogno di ritornare, per quanto possibile, alla normalità e cercare di assaporare quei momenti di libertà di vita quotidiana e sociale che tanto sono mancati.

Con emozione è stata ricordata la nascita dell’Inner Wheel a Cirò Marina, con la prima presidente la prof.ssa Mariella Terminelli Vulcano che ha lasciato, del suo impegno, un ricordo piacevole di aggregazione, solidarietà e costruzione sociale.

La neo Presidente, dott.ssa Teresa Liotti, ha mostrato, sin dalla nascita dell’Inner Wheel, il suo impegno e sostegno verso ogni iniziativa sociale, mettendo a disposizione le sue conoscenze, il suo sapere nel campo professionale, impegnandosi in prima persona.

Ma conosciamo meglio la neo presidente: nata a Cariati il 31/08/1988, residente a Cirò Marina, figlia del noto medico dentista Franco Liotti, ha studiato presso l’IPSIA di Crotone. A 18 anni si è trasferita a Siena, dove si è laureata con lode in Ortottica ed assistenza oftalmologica. Ha lavorato diversi anni tra Siena, Perugia e Firenze. Nel 2017 ha iniziato un nuovo percorso di vita e lavorativo, aprendo “Liottica”, un centro ottico specializzato nella prevenzione visiva in qualità di Ortottista. Donna dalle alte capacità relazionali, ha spesso messo a disposizione il suo amore verso il proprio lavoro, unendolo alla solidarietà, attraverso l’Inner Wheel, visitando e curando bambini con problematiche alla vista, visite e cure che, per motivi e problemi economici, non avrebbero potuto affrontare. La generosità d’animo è la base essenziale per chi, attraverso l’Inner Wheel, si impegna nel sociale e la neo presidente dott.ssa Teresa Liotti, affiancata dal suo magnifico team, saprà costruire un percorso che lascerà una profonda e importante impronta sul territorio.

