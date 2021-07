Torretta, riaperto il sottopasso ferroviario dopo la demolizione di un marciapiede

L’importo dei lavori si aggira a poco più di 90mila euro.

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

mercoledì 14 Luglio 2021.

L’ingresso del sottopasso dalla statale 106

E’ stato riaperto al transito, nel pomeriggio di martedì 13, il sottopasso ferroviario che collega l’abitato di Torretta con la contrada Pianagrande e quindi con il lungomare Kennedy, e che per tre settimane era stato oggetto di lavori di demolizione di uno dei due marciapiedi, quello lato nord.

Un intervento resosi necessario, secondo l’Ufficio Tecnico Comunale, per l’allargamento della sede stradale, con conseguente riclassificazione della stessa in strada urbana, e quindi un sensibile miglioramento della transitabilità, grazie anche alla delimitazione della carreggiata in due corsie tramite le linee stradali tracciate a fine lavori.

L’imbocco del sottopasso dal versante Pianagrande

Fino ad ora, infatti, erano stati frequenti gli urti di automezzi ai lati, specie da parte di camion pesanti che avevano notevoli difficoltà nell’attraversare il sottopasso e proprio il muro portante del marciapiede demolito ne portava i segni evidenti.

I lavori di queste settimane, dunque, migliorano sia il transito veicolare, sia quello pedonale, ed i costi si aggirano a poco più di 90mila euro, provenienti dal fondo destinato agli enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico, per la realizzazione e manutenzione di opere di pubblica utilità in uso al comune.

