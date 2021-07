Cirò Marina, Amoruso: “il Recovery Plan deve includere la SS 106”, appuntamento Venerdì alle ore 22 in piazza Diaz

Il silenzio assordante sul finanziamento di un’opera che si aspetta da decenni, con un progetto già approvato dal pre Cipe e dall’Anas, Ferdinando Amoruso si ripropone di realizzare altre forti iniziative

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 15 Luglio 2021.

Fra queste la proposta che ha già lanciato, di invitare tutta la popolazione della fascia ionica ad uno sciopero bianco in occasione delle prossime consultazioni elettorali di ottobre se il governo regionale e nazionale non interverranno positivamente.

“Il Recovery Plan deve guardare alla stata 106, non si può più aspettare” ci riferisce Nando Amoruso e pertanto ribadisce l’invito a tutti ad intervenire venerdì prossimo alle ore 22,00 in piazza Diaz per un incontro.

